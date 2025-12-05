Controlli e cure dentali gratuiti rivolti ai pazienti in attesa di trapianto d'organo, trapiantati e dializzati, con gli specialisti dell'Odontostomatologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. Riparte il progetto, finanziato dalla Regione Sardegna, dedicato a queste categorie fragili.

«Senza una situazione di sostanziale salute orale - spiega la professoressa Elisabetta Cotti, direttrice di Odontostomatologia del Policlinico Duilio Casula, coordinatrice e responsabile scientifico del progetto - i trapianti non possono essere eseguiti e senza un'adeguata cura possono essere in seguito messi a rischio. La presenza di una dentatura integra o in cui sono stati effettuati trattamenti necessari è strettamente legata alla longevità e alla salute generale dell'individuo». Le cure dentali saranno effettuate gratuitamente al Policlinico Duilio Casula e al San Giovanni di Dio, senza necessità di prescrizione medica. Per fissare un appuntamento o richiedere informazioni si può telefonare allo 07051092285 il martedì e giovedì dalle 9 alle 12.

Le terapie che possono essere seguite all'interno del progetto sono molteplici: trattamenti di igiene orale professionale, terapie conservative come otturazioni e devitalizzazioni che in una o più sedute portino alla bonifica della bocca attraverso l'eliminazione delle possibili zone d'infezione e terapie chirurgiche come le estrazioni dei denti per i quali non è possibile il recupero. Le protesi dentarie, invece, non sono incluse. A seconda dello stato di salute dei tessuti molli del cavo orale, gengive e mucose, potrà essere effettuata una visita parodontale per valutare la presenza di recessioni e/o tasche parodontali, che possono causare infezioni del cavo orale e infezioni a livello sistemico, soprattutto cardiaco. Per tutti i pazienti sarà garantito il follow-up per almeno due anni dopo la fine della terapia.

I pazienti in attesa di trapianto, per garantire la precedenza a coloro che devono essere trapiantati a breve termine, dovranno presentarsi obbligatoriamente con un certificato del Centro Trapianti che attesti l'urgenza della visita odontoiatrica. Per tutti i pazienti, trapiantati, in attesa di trapianto e dializzati, sarà obbligatorio presentare un certificato del proprio medico curante che attesti lo stato di salute al momento della visita, le patologie presenti e pregresse, i trattamenti farmacologici attuali e passati e le eventuali controindicazioni a terapie odontoiatriche. Inoltre, è necessario essere in possesso di una radiografia panoramica delle arcate dentarie eseguita al massimo un mese prima della visita stessa. In caso di necessità potrebbe essere richiesta una TC Cone Beam per valutare le strutture dentali in visione tridimensionale.

