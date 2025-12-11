Una risposta più che positiva quella arrivata dalla popolazione di Sennori dove nei giorni scorsi si è svolta, nella sala del Consiglio comunale, una giornata dedicata alla prevenzione dei tumori femminili, con screening gratuiti per il tumore della mammella e del collo dell’utero.

Alla giornata, organizzata dal Comune di Sennori in collaborazione con la Asl 1 di Sassari - SC Prevenzione e Promozione della Salute e il Centro Screening – Complesso Sanitario di Rizzeddu, hanno partecipato numerose cittadine che hanno potuto ottenere preziose informazioni sulla prevenzione oncologica e fissare immediatamente appuntamenti gratuiti, senza necessità di impegnativa, per eseguire mammografie e pap test.

Il sindaco di Sennori, Nicola Sassu, ha espresso soddisfazione per l’adesione: «La partecipazione di tante donne dimostra quanto il nostro territorio sia sensibile ai temi della prevenzione. Come Amministrazione continueremo a favorire iniziative che mettano al centro la salute e il benessere della nostra comunità».

Il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, Pietro Sassu, ha sottolineato l’importanza di momenti di informazione e accesso facilitato ai controlli medici: «La prevenzione è un gesto di cura verso sé stesse. Offrire un’occasione così immediata e gratuita significa abbattere barriere, favorire l’accesso agli screening e aiutare le donne a prendersi davvero il tempo per la propria salute».

L’amministrazione comunale ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare alle professioniste e ai professionisti della Asl sassarese che si sono messi a disposizione dei cittadini: «La collaborazione con la Asl si conferma fondamentale per portare servizi essenziali vicino ai cittadini. Continueremo a lavorare insieme per rafforzare il percorso di prevenzione nel nostro territorio».

