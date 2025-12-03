"Per Natale fai un regalo a chi soffre, ma fai un regalo anche a te stesso. Dona il sangue: ti farà stare meglio”. È il consueto appello di inizio mese del dottor Mauro Murgia, direttore del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, per ricordare l’importanza di un gesto solidale, che può davvero salvare vite umane, si arricchisce di un significato più profondo in previsione del prossimo Natale.

Ad Oristano si può sempre donare presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12. Non occorre prenotarsi.

Il dottor Murgia ha precisato: «Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici. Ma si può donare anche a nei vari paesi dove scenderanno in campo i volontari delle sezioni locali dell’Avis. Saranno presenti venerdì 5 dicembre ad Ales, sabato 6 a Cuglieri, domenica 7 a Gonnostramatza e Seneghe, lunedì 8 a Laconi, venerdì 12 a Bosa, sabato 13 a Samugheo e domenica 14 dicembre a Simaxis e Riola. Ancora sabato 20 dicembre a Ghilarza, domenica 21 a San Nicolò d’Arcidano e a Mogoro, sabato 27 a Paulilatino e domenica 28 dicembre ad Ardauli e Marrubiu.

© Riproduzione riservata