Al via anche in Sardegna la campagna vaccinale contro l’influenza: la data d’inizio delle somministrazioni nell’Isola è il 15 ottobre.

A spiegare l’importanza del vaccino è il segretario generale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale Silvestro Scotti: «Quest'anno l'influenza si manifesterà con sintomi più forti e una durata maggiore, perché il virus trova una memoria immunologica poco reattiva e l'organismo ha bisogno di più tempo per eliminarlo».

La vaccinazione è utile anche per prevenire le forme gravi che possono portare a insufficienza cardiaca e respiratoria oltre che a sovrainfezioni batteriche.

È raccomandata e gratuita per gli over 60, i malati cronici, le donne incinte, gli operatori sanitari e in bimbi sotto i 6 anni. Ma anche il resto della popolazione può farla recandosi in farmacia, dove le dosi arriveranno anche in questo caso almeno da metà ottobre, secondo Federfarma.

Resta infine consigliata la co-somministrazione con il vaccino anti Covid-19 aggiornato alla nuova variante (Corminaty JN.1) che arriverà presto alle Regioni.

