In occasione della Giornata Internazionale contro il Papilloma virus (Hpv), che si celebra il 4 marzo, negli ambulatori di vaccinazione della Asl di Cagliari (ospedale Binaghi), dalle 14 alle 19 si terrà una seduta straordinaria dedicata alle vaccinazioni.

L'obiettivo è quello di ricordare che la vaccinazione anti Hpv è l'arma più efficace di prevenzione primaria contro il cancro del collo dell'utero, la cui causa è esclusivamente di natura infettiva. Inoltre, la vaccinazione previene le infezioni a trasmissione sessuale che sono causa di condilomi genitali.

Il virus del papilloma umano è la condizione necessaria, anche se non sempre sufficiente, per l'insorgenza dei tumori della cervice uterina. Infatti la maggior parte delle infezioni da Hpv si risolve spontaneamente, grazie all'eliminazione spontanea del virus da parte del nostro sistema immunitario, ma le poche infezioni persistenti sono considerate responsabili della totalità dei tumori della cervice uterina, e di una quota in crescita di altri tumori più rari.

Nello specifico, il 4 marzo le vaccinazioni sono dedicate alle ragazze nate dal 1996 al 2010 e ai maschi nati dal 2006 al 2010.

Il Piano di prevenzione vaccinale della Regione prevede l'offerta gratuita ed attiva dall'undicesimo anno d'età sino al compimento del ventiseiesimo, e riguarda anche tutte le donne trattate per lesioni precancerose Hpv correlate.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata