Il professor Stefano Angioni, docente dell’Università degli studi di Cagliari, è stato nominato presidente eletto dell’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (Agui). La nomina è arrivata in occasione del 100° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia,

«L’Agui». si legge in un comunicato stampa dell’Università di Cagliari, «promuove e sostiene le attività della Ginecologia Universitaria italiana, riunendo docenti, ricercatori e specializzandi e favorendo il confronto scientifico e lo sviluppo della didattica, della ricerca e dell’assistenza in ginecologia e ostetricia. L’incarico conferito al professor Angioni rappresenta un importante riconoscimento per l’Ateneo cagliaritano e per la sua Scuola di Ginecologia, a conferma del ruolo di rilievo riconosciuto a livello nazionale».

Stefano Angioni, 62 anni, professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia, è direttore della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’AOU di Cagliari, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia e Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università di Cagliari. Ha svolto e svolge attività didattica in Master universitari di II livello e Dottorati di Ricerca in diversi Atenei italiani ed è stato Presidente del Corso di Laurea in Ostetricia dell’Università di Cagliari.

«La sua attività scientifica», si legge ancora nella nota, «conta oltre 230 pubblicazioni internazionali ed è incentrata in particolare su endometriosi, dolore pelvico cronico, infertilità e chirurgia ginecologica mini-invasiva. Ha partecipato come relatore invitato a oltre 400 congressi nazionali e internazionali ed è stato docente in numerosi corsi di chirurgia ginecologica con interventi in diretta a scopo didattico».

Attualmente, oltre che presidente eletto dell’Agui, Angioni è membro dell’Advisory Board della European Society of Gynaecology, dell’Executive Board dell’Associazione Italiana di Ginecologia Endocrinologica, della Società Italiana di Contraccezione e della Società Italiana della Riproduzione.

Dal 2020 è membro della Commissione Nazionale per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria del Ministero dell’Università e della Ricerca ed è stato nominato dal Ministero della Salute membro di tavoli tecnici nazionali su procreazione medicalmente assistita e dolore pelvico cronico.

