Le vacanze estive sono ormai tutt’altro che un miraggio e la voglia di aperitivo impazza. La convivialità è un aspetto tutt’altro che trascurabile, ma per evitare sgraditi annessi e connessi contraccolpi sul giro vita è bene attenersi a qualche indolore raccomandazione. L’aperitivo è infatti momento di relax e gusto ma pure pieno di insidie se non si pone attenzione. Alcuni individui pensano di ovviare al problema con semidiuni del giorno dopo spronati dai sensi di colpa. Tutti sforzi inutili ed in alcuni casi addirittura dannosi per il nostro corpo. Quello che realmente serve sono 3 piccole precauzioni: 1) idratarsi correttamente tutto il giorno e in particolare consumare uno-due bicchieri d’ acqua + una mela prima di uscire; 2) non scordare di fare merenda un paio d’ore prima, idealmente con frutta e/o verdura; 3) ultima avvertenza, ma non per importanza è quella di non mischiare troppo e non eccedere nelle quantità. Senso di sazietà e palato usciranno entrambi vincenti.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

