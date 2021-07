"Se hai il Covid dovresti evitare il contatto con il tuo cane o il tuo gatto proprio come fai con gli esseri umani”. E’ il consiglio che arriva da Els Broens, ricercatrice olandese che ha condotto assieme ad altri colleghi uno studio per l’Università di Utrecht sul coronavirus e sui possibili rischi per gli animali domestici.

La conclusione cui è arrivato il team di scienziati olandesi è che persone con il Covid che hanno cani o gatti potrebbero contagiarli.

I ricercatori di Utrecht hanno sottoposto a tampone 310 animali domestici in 196 case dei Paesi Bassi dove c'era almeno una persona con il coronavirus. I test su sei gatti e sette cani hanno dato esito positivo, mentre 54 presentavano anticorpi contro il virus.

La preoccupazione maggiore – sottolineano gli scienziati - non è per la salute degli animali, visto che quasi tutti erano asintomatici o con sintomi lievi, ma per il rischio che cani e gatti possano fungere da “incubatore” del virus e reintrodurlo tra le persone.

Sull’eventualità che gli animali domestici possano contagiare i loro padroni, comunque, permangono dubbi: "Non possiamo dire che il rischio sia zero – spiegano i ricercatori olandesi – ma al momento la pandemia è ancora guidata da infezioni da uomo a uomo", ha spiegato la dottoressa Broens.

(Unioneonline/l.f.)

