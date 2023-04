Si parla di “Come vivere sino a cento anni in salute” nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 11 aprile alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà il professor Germano Orrù, direttore del Laboratorio di Biologia Molecolare del San Giovanni di Dio.

Analizzare il microbioma e la composizione delle popolazioni microbiche potrebbe essere la chiave per scoprire una correlazione con longevità e stato di salute. È stato dimostrato che le variazioni della composizione del microbioma intestinale si possono associare ad un invecchiamento sano o di contro ad una riduzione della sopravvivenza.

Lo studio “Microbioma orale: studio longitudinale nella popolazione antica e recente della comunità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo” portato avanti nel Laboratorio di Biologia Molecolare del San Giovanni di Dio dal professor Orrù, ha analizzato il microbioma orale nella popolazione di anziani, centenari e ultracentenari ogliastrini per scoprire i segreti di una vita lunga e in salute riconoscendo nella dieta un ruolo chiave nella selezione delle specie.

Questi risultati sono stati possibili grazie alle moderne tecnologie di cui dispone il Laboratorio del San Giovanni di Dio e alla metodica altamente efficiente utilizzata per estrare il DNA dai calcoli dentari risalenti all’800.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

