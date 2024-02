Con l'arrivo di San Valentino, l'atmosfera si riempie di romanticismo e passione. Per molti, la cena di San Valentino è l'occasione perfetta per celebrare l'amore con un pasto speciale. Ecco il menù perfetto per la giusta cascata ormonale!

Niente accende la passione come le ostriche fresche. Considerate un afrodisiaco da secoli grazie alle loro fattezze, le ostriche sono ricche, inoltre, di micronutrienti come zinco e tirosina, modesti contribuenti alla produzione di testosterone, e di dopamina, un neurotrasmettitore collegato al desiderio sessuale. Servitele con un po' di limone per un inizio sensuale della vostra cena.

A seguire non può mancare un piatto di pasta preferibilmente fresca con il lussurioso afrodisiaco tartufo, e un filo d'olio extravergine d’oliva capace di deliziare i sensi ad ogni boccone. Per gli amanti dei piatti semplici il risotto allo zafferano, noto per le sue virtù mentali e vascolari, può essere un ottimo sostituito.

Chi preferisce un secondo piatto può invece contare su una romantica tartare di pesce e avocado, meglio conosciuto già dai tempi degli Aztechi come “la mela dell’amore”. Scelte culinarie a parte, in questa serata è fondamentale tenersi leggeri in modo da non fiaccare l’organismo con una lunga digestione, nemica giurata di San Valentino.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

