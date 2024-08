Ritorna la campagna di screening oculistici gratuiti “La prevenzione non va in vacanza”, proposta annualmente dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB), organizzata a Cagliari dall’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti, realizzata con la preziosa collaborazione degli specialisti del San Giovanni di Dio.

Lunedì 2 e martedì 3 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.30, il personale medico diretto dal professor Giuseppe Giannaccare sarà presente nello stabilimento balneare della Guardia di Finanza (in viale Poetto), che, in occasione del suo 250esimo anniversario, ha condiviso la campagna di prevenzione mettendo a disposizione i suoi spazi per lo svolgimento degli screening.

I consulti degli specialisti dell’Azienda ospedaliero universitaria sono rivolti a tutti i cittadini e si svolgeranno previa prenotazione con una mail alla Sezione di Cagliari di UICCA, all’indirizzo laprevenzionenonvainvacanzaca@gmail.com indicando nominativo, età e numero di telefono.

Le persone verranno ricontattate per la conferma della prenotazione e dell’appuntamento.

