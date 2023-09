“Benessere Psicologico e Salute Organizzativa. Tutela e sicurezza degli operatori sanitari e sociosanitari in un percorso verso il benessere psicologico”: è questo il tema al centro della giornata di studi che si terrà a Sassari domani, giovedì 28 settembre, dalle 9, nell'Aula Magna Polo Didattico di via Vienna.

Si tratta della prima iniziativa promossa dall'Ordine delle Psicologhe e Psicologi della Sardegna nell'ambito delle Settimane del Benessere Psicologico 2023, dedicate al tema "Prevenire e gestire il conflitto e la violenza". L'evento è accreditato con 8 crediti ECM per le Psicologhe e gli Psicologi iscritti all'Ordine della Sardegna e sarà in diretta online sul canale Youtube "Ordine degli Psicologi della Sardegna".

«L'uccisione ad aprile della psichiatra Barbara Capovani a Pisa, che ricorda quella della dottoressa Roberta Zedda a Solarussa, vent'anni prima, ad opera di pazienti o ex, sono solo la spia di un sommerso di violenze e intimidazioni che colpisce le professioni mediche e sanitarie, nessuna esclusa: un dato per tutti, il 55% dei medici dichiara di aver subito violenza. A ciò si aggiunge il cambiamento profondo e irreversibile indotto dalla pandemia da Covid 19 della società e segnatamente per quelle categorie impegnate a proteggere e salvaguardare la salute di tutti e cioè gli operatori sanitari, medici, infermieri, psicologhe e psicologi. Su questi ultimi, come sappiamo, si è riversato un carico spaventoso di lavoro per l'aumento dei disturbi dovuti alla pandemia, quali, ansia, depressione, disturbi del sonno. Per questo è urgente individuare strumenti a tutela della sicurezza degli operatori sanitari e del loro benessere psicologico», ha detto Angela Quaquero, presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna.

Intenso e articolato il programma dei lavori, che si svilupperà in tre sessioni nel corso dell'intera giornata, a partire dalle 9 fino alle 18.

Questa la sequenza delle sessioni e dei relatori:

Prima sessione: La sicurezza in Sanità 9,30-11 coordina Angela Quaquero, con Donatella Fiaschi – CNOP – componente Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza in Sanità presso il Ministero della Salute, "L’Osservatorio Nazionale nel quadro della prevenzione"; Annarosa Negri - direttrice Servizio Socio-sanitario ASL Sassari, "Costruire benessere psicologico nella rete in Sanità"; Antonello Serra – direttore SSD Sorveglianza Sanitaria AOU SS "Stress lavoro-correlato in Sanità. La lunga strada dalla valutazione agli interventi efficaci"; Tullio Garau – direttore SC Formazione e Accreditamento ECM ARES "L’importanza della formazione nel campo della sicurezza sanitaria; Nicola Donti – U.O. Sviluppo Qualità e Comunicazione dell'Azienda U.S.L. Umbria "La comunicazione in ambito sanitario come elemento di prevenzione"; Flavio Sensi - direttore generale ASL Sassari "Il punto del direttore generale sul tema".

Seconda sessione: La sicurezza delle professioni sanitarie negli ambiti sanitari specifici, ore 11 – 13 coordina Giorgia Coni: Fabrizio Demaria – direttore SSD Psicologia Ospedaliera AOU SS "Il sentimento nella comunicazione: il dialogo nelle situazioni di crisi tra operatori, pazienti e istituzioni'; Daniela Pistidda – collaboratore professionale infermiere – Aou Sassari "La sicurezza nei reparti ospedalieri"; Vito La Spina – direttore sanitario – ASL Sassari "La sicurezza delle professioni sanitarie nei Servizi di Salute Mentale"; Antonio Solinas – presidente Ordine TSRM PSTRP – Sassari "Il benessere psicologico degli esercenti le Professioni Sanitarie".

Terza sessione: La sicurezza delle professioni sanitarie negli ambiti di intervento sociale, sociosanitario e comunitario, ore 15 – 18, coordina: Francesco Cattari: Patrizia Patrizi – professoressa ordinaria di Psicologia Sociale– Università di Sassari "Sicurezza e giustizia riparativa nelle istituzioni carcerari"; Riccardo Curreli – responsabile struttura complessa REMS – Asl Cagliari, "Benessere esicurezza degli operatori nelle REMS"; Gianni Ferrai –direttore scientifico ANTES – Sardegna, "Sicurezza e prevenzione nelle Comunità a media e alta intensità"; Valentina Bianco, avvocata-consigliera di parità effettiva della Provincia di Sassari, "Benessere organizzativo e policy delle Pari Opportunità"; Milena Piazza – presidente Ordine Assistenti Sociali, "Gestione del conflitto e prevenzione della violenza nei Servizi Sociali".





