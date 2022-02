Si parlerà di “Appendicite, tra cure e chirurgia” nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 15 febbraio alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno il professor Adolfo Pisanu, direttore di Chirurgia d’Urgenza al Duilio Casula e il dottor Mauro Podda, chirurgo del Duilio Casula.

L'appendicite è un'infiammazione improvvisa e rapida dell'appendice, un sottile organo a forma di piccolo tubo cilindrico che si trova nella parte destra bassa dell’addome. Lunga dai 5 ai 10 centimetri, è localizzata nel colon cieco, a pochi centimetri dal punto in cui l’intestino tenue si inserisce nel colon. L’appendicite è una malattia frequente a qualsiasi età, sia negli uomini che nelle donne, ma si manifesta prevalentemente tra i 6 e i 30 anni. La causa principale è la presenza di materiale intrappolato all'interno della piccola cavità presente all'interno dell’appendice. In assenza di un rapido intervento medico, questa può perforarsi provocando un ascesso o la peritonite, ossia la diffusione dell'infezione alla membrana che riveste la cavità e gli organi addominali. L'appendicite, dunque, rappresenta un'emergenza medica. La cura, nella maggior parte dei casi, consiste nell'intervento chirurgico di rimozione dell’appendice.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

