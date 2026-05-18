Le cure palliative sono quell'insieme di cure, non solo farmacologiche, volte a migliorare il più possibile la qualità della vita sia del malato in fase terminale che della sua famiglia. La V edizione del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche (GCPP) prevede anche alcune tappe isolane, organizzate dall’Associazione “Elena e Poi… Amare, Condividere, Esserci” insieme al “Gruppo Abbracciamo un sogno” e all’Associazione “Ti Guido Io ETS di Sassari”. A Sassari l'appuntamento è per mercoledì dalle 10 alle 12 nell’aula magna del dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia dell’Ateneo di Sassari.

L'iniziativa è nata grazie alla sensibilità di un gruppo di operatori sanitari e volontari guidati dalla Fondazione Maruzza, che da oltre 25 anni impegnata nella promozione delle cure palliative pediatriche. L’avvio del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche (GCPP), è stato inaugurato lo scorso 14 maggio a Firenze presso il Meyer Health Campus.

L'evento consentirà di incontrare la Comunità Educante e la Comunità Socio-Sanitaria parlare di Cure Palliative Pediatriche. Interverranno Pier Andrea Serra, Prorettore alla Terza Missione dell’Università di Sassari, Anna Guido, Specialista in Anestesia, Rianimazione, Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche, Michele Salata, Direttore Centro Cure Palliative Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Don Fabio Vincenzo Nieddu, Responsabile diocesano di Pastorale Universitaria; modera i lavori Bruna Moro, Presidente Associazione “Elena e Poi… Amare, Condividere, Esserci”.

Il tema di quest’anno, “La Comunità Curante”, richiama un modello di cura fondato sulla responsabilità condivisa, in cui l’assistenza non si limita all’aspetto clinico ma abbraccia la dimensione umana, sociale e relazionale della persona. Accanto ai professionisti sanitari, una rete fatta di familiari, volontari, scuole, enti del Terzo Settore e istituzioni contribuisce a sostenere concretamente bambini e famiglie, contrastando l’isolamento e rendendo la cura più vicina, inclusiva e partecipata. Quest’anno a bordo di un Ta-bus attraverseremo la Regione Sardegna.

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