Angioedema Day al Policlinico Duilio Casula. L’appuntamento è per sabato 16 maggio con gli specialisti del centro di riferimento regionale, che saranno impegnati impegnati in valutazioni gratuite e senza appuntamento negli ambulatori di Allergologia e Immunologia Clinica del Policlinico Duilio Casula (blocco G, secondo piano, dalle 9 alle 12).

In occasione dell’Angioedema Day, spiega il professor Davide Firinu, allergologo dell’Aou di Cagliari e responsabile del centro di riferimento regionale per la patologia, «verranno eseguite valutazioni finalizzate a un primo inquadramento della patologia, con una particolare attenzione alle forme rare ed ereditarie».

La giornata del 16 maggio è promossa dall’associazione nazionale dei pazienti con angioedema ereditario e dalla rete scientifica “ITACA” che si occupa dell’angioedema. Coinvolti, oltre al professor Firinu, anche la dottoressa Maria Pina Barca, il professor Stefano Del Giacco e i medici in formazione della scuola di specializzazione in Allergologia e Immunologia clinica dell’Università degli Studi di Cagliari.

LA PATOLOGIA – L'angioedema è una patologia sotto diagnosticata e sottostimata, spiega lo specialista del Policlinico «che provoca gonfiori nella cute, mucose e organi interni e purtroppo troppo spesso viene confusa con le allergie. I mediatori dell'infiammazione che causano l'angioedema sono soprattutto l'istamina (spesso associata all’orticaria cronica) e la bradichinina. La diagnosi differenziale è vasta ma al contempo semplice in mani esperte. Quando i sintomi vengono correttamente inquadrati, le terapie disponibili permettono di migliorare la qualità di vita dei pazienti».

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata