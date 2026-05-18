Nuovi dati sull'efficacia della molecola anti-obesità semaglutide per la perdita di peso, la protezione cardiovascolare e l'emicrania nelle donne in menopausa. È quanto risulta da uno studio presentato al Congresso europeo sull'obesità (Eco) 2026 che si è svolto dal 12 al 15 maggio a Istanbul, in Turchia.

Secondo i ricercatori la semaglutide al dosaggio di 7,2 mg produce una perdita di peso media del 22,6% nelle donne in premenopausa con obesità. Dato ancora più rilevante, oltre 4 donne su 10 (il 41,4%) raggiungono una riduzione pari o superiore al 25% del peso corporeo.

La perdita di peso si è inoltre dimostrata costante e significativa in tutte le fasi della menopausa, accompagnata da una riduzione della circonferenza vita, indicatore chiave della salute metabolica.

I dati rivelano vantaggi inattesi anche su altri fronti:

Emicrania : rischio medio inferiore del 42-45% dopo sei mesi di trattamento;

: rischio medio inferiore del 42-45% dopo sei mesi di trattamento; Depressione : rischio ridotto del 25% rispetto alla sola terapia ormonale sostitutiva;

: rischio ridotto del 25% rispetto alla sola terapia ormonale sostitutiva; Salute cardiovascolare : riduzione del rischio di infarti e ictus;

: riduzione del rischio di infarti e ictus; Qualità di vita: miglioramento generale riferito dalle pazienti.

Al termine delle 72 settimane considerate nello studio, quasi la metà delle donne è passata inoltre dalla categoria di obesità a quella di sovrappeso o normopeso.

Oggi circa una donna su 5 a livello globale convive con l'obesità, una patologia che registra un aggravamento durante la transizione menopausale. Le nuove evidenze, afferma Mette Thomsen, Group Vice President e Head of Global Medical Affairs di Novo Nordisk, «dimostrano che l'efficacia di semaglutide nelle donne nelle diverse fasi della menopausa va oltre la perdita di peso, agendo anche sulle conseguenze dell'obesità come malattie cardiovascolari e disfunzione metabolica. Ma può anche aiutare ad affrontare disturbi quotidiani: emicrania, depressione e sintomi da menopausa».

COS’È – La semaglutide è un principio attivo che imita l'ormone intestinale GLP-1. Agisce riducendo la fame, aumentando il senso di sazietà e stabilizzando i livelli di zuccheri nel sangue.

PRESCRIZIONE E ASSUNZIONE – Il farmaco richiede prescrizione medica e si assume tramite iniezione sottocutanea con penna preriempita o tramite compresse orali.

I farmaci a base di semaglutide sono noti in commercio con i nomi di Ozempic (solitamente per il diabete) e Wegovy (specifico per l'obesità) nella formulazione iniettiva, oppure Rybelsus in compresse.

I COSTI – Il prezzo varia a seconda della formulazione, del dosaggio e della fascia di rimborsabilità: Ozempic in Italia è prescrivibile dal Sistema Sanitario Nazionale (mutuabile) ma solo per i pazienti con diabete di tipo 2. Se acquistato privatamente, il costo supera i 100 euro a confezione; Wegovy, specifico per la perdita di peso, non è mutuabile in Italia, con un costo chr si aggira indicativamente tra i 220 e i 300 euro per una confezione. Rybelsus è fuori dal regime di rimborso con un costo che si attesta attorno ai 200 euro per confezione.

Per valutare l'idoneità è sempre fondamentale consultare il proprio medico curante o uno specialista endocrinologo o diabetologo.

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