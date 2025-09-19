Venerdì 26 settembre, nella sala congressi del Palace Hotel Mariano IV di Oristano, si terrà il convegno "Innovazione e prospettive in Chirurgia urologica: dal passato al futuro", organizzato dalla Struttura Complessa di Urologia della ASL di Oristano.

L'evento si propone di fornire un'occasione di aggiornamento e confronto ai professionisti del settore, con l'obiettivo di approfondire le più recenti innovazioni nel campo della chirurgia urologica e di promuovere un dialogo multidisciplinare che possa migliorare la qualità delle cure per i pazienti.

Il convegno offrirà un panorama completo delle principali aree di interesse in urologia, dalla chirurgia mininvasiva all'uso di tecnologie avanzate nella gestione di tumori urologici e disfunzioni del tratto urinario. L'evento è accreditato per 4 crediti ECM e è rivolto a medici specialisti in Urologia, Oncologia, Radioterapia, Chirurgia Generale, Anatomia Patologica, Medicina Nucleare, Radiodiagnostica, Medicina Generale ed agli infermieri.

