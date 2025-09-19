A Oristano il convegno "Innovazione e prospettive in Chirurgia urologica: dal passato al futuro"Obiettivo offrire un panorama completo delle principali aree di interesse in urologia
Venerdì 26 settembre, nella sala congressi del Palace Hotel Mariano IV di Oristano, si terrà il convegno "Innovazione e prospettive in Chirurgia urologica: dal passato al futuro", organizzato dalla Struttura Complessa di Urologia della ASL di Oristano.
L'evento si propone di fornire un'occasione di aggiornamento e confronto ai professionisti del settore, con l'obiettivo di approfondire le più recenti innovazioni nel campo della chirurgia urologica e di promuovere un dialogo multidisciplinare che possa migliorare la qualità delle cure per i pazienti.
Il convegno offrirà un panorama completo delle principali aree di interesse in urologia, dalla chirurgia mininvasiva all'uso di tecnologie avanzate nella gestione di tumori urologici e disfunzioni del tratto urinario. L'evento è accreditato per 4 crediti ECM e è rivolto a medici specialisti in Urologia, Oncologia, Radioterapia, Chirurgia Generale, Anatomia Patologica, Medicina Nucleare, Radiodiagnostica, Medicina Generale ed agli infermieri.