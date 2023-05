Si parla di menopausa, sintomi e trattamento nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 23 maggio alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou di Cagliari, sarà la dottoressa Monica Pilloni, dell’ambulatorio menopausa del Policlinico Duilio Casula.

La menopausa non è una malattia ma un momento fisiologico della vita della donna. In genere si verifica tra i 45 e i 55 anni di età, nel periodo coincidente al termine della fertilità, ma non sono rare menopause precoci e tardive.

In questo processo le ovaie cessano la loro attività e, di conseguenza, diminuisce nel sangue la quantità degli estrogeni, cioè di quegli ormoni prodotti fino ad allora. La diminuzione di questi ormoni può provocare alcuni disturbi e sintomi, sia di natura neurovegetativa -vampate di calore, sudorazioni profuse, palpitazioni ecc.- sia di natura psicoaffettiva - irritabilità, affaticamento, ansia, disturbi della concentrazione e della memoria, diminuzione del desiderio sessuale.

Le conseguenze più importanti del calo degli estrogeni sono: l'aumento del rischio cardiovascolare e le patologie osteoarticolari, in particolare l’aumento dell’incidenza dell’osteoporosi. L’ambulatorio menopausa del Policlinico Duilio Casula, da anni si prende cura delle donne che in questo periodo fisiologico accusano disturbi per i quali esistono cure e rimedi utili a garantire loro una buona qualità di vita.

