Si parla di Alzheimer, cura e ricerca nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 30 maggio alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou di Cagliari, sarà il dottor Gianluca Floris neurologo del Policlinico Duilio Casula.

L’Alzheimer è la causa più comune di demenza nella popolazione anziana dei Paesi sviluppati. È una patologia neurodegenerativa a decorso cronico e progressivo che colpisce circa il 5% della popolazione al di sopra dei 65 anni, circa il 20% degli ultra-85enni e in diversi casi può manifestarsi anche un esordio precoce intorno ai 50 anni di vita.

La causa all’origine della malattia sembrerebbe essere legata all’alterazione del metabolismo della proteina precursore della beta amiloide che, per ragioni ancora non conosciute, a un certo punto nella vita di alcune persone viene metabolizzata formando una sostanza neurotossica.

I sintomi possono variare molto da soggetto a soggetto. Il più precoce, a cui bisogna prestare attenzione, è la perdita della memoria. A seguire si possono manifestare, disturbi del sonno e comportamentali, depressione, disorientamento spaziale e temporale e disturbi del linguaggio.

Il trattamento prevede l’utilizzo di farmaci in grado di migliorare i sintomi della malattia e di rallentarne temporaneamente la progressione ma anche di controllare la sintomatologia più invalidante e disturbante della malattia come la depressione, i disturbi del sonno e i disturbi comportamentali.

