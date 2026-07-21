I giudizi, si sa, sono sempre molto personali. Quando si parla di spiagge, ancora di più. Quindi meglio attenersi alle classifiche stilate da giurie riconosciute.

«Nel 2025 il sito americano worlds50beaches.com ha eletto Cala Goloritzé (nella foto) spiaggia più bella del mondo», spiega il sindaco di Baunei, Stefano Monni, «dal 2026 capeggia la sezione Best of the best dello stesso sito con il suo arenile bianco, la falesia alta 500 metri, la guglia piramidale di Monte Carrodi e un arco naturale scavato dall'acqua nella roccia. La tutela integrale della spiaggia impedisce l’arrivo via mare, per cui è raggiungibile solo a piedi dall’altopiano di Golgo, dove mare e montagna si incontrano in perfetta armonia. Dal 15 aprile al 31 ottobre l’accesso è limitato a 250 persone al giorno».

Nel 2026 il sito americano ha passato in rassegna anche altri magnifici angoli da nord a sud della Sardegna. La giuria composta da oltre mille professionisti del turismo accuratamente selezionati ha assegnato a Cala dei Gabbiani il terzo posto tra le spiagge più belle in Europa, seguita da La Pelosa (10°), Tuerredda (13°), Cala Coticcio (19°), Is Arutas (33°), Cala Brandinchi (40°) e Cala Luna (46).

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