Ancora una volta si ritrova in campo da solo, senza sfidanti e senza quel pizzico di adrenalina. Ma con un unico obiettivo: vincere, prima di tutto, e poi far decollare il paese dal punto di vista turistico, vista la sua vicinanza alla costa del Sinis. Anche a Zeddiani, paese di 1.158 abitanti, il 7 e l'8 giugno i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Il primo cittadino uscente, Claudio Pinna, classe 1984, tenterà di indossare la fascia tricolore per la terza volta. Il suo sfidante sarà il quorum.

«È un peccato - dice - speravo in una sfida a due, ma purtroppo nessuno ha messo in piedi una lista. Per i cittadini, avere un'alternativa non sarebbe stato un male. Spero che la comunità si rechi alle urne: essere da soli non significa vittoria». Claudio Pinna, candidato sindaco con la lista "Comunidadi – Insieme per Zeddiani”, e vice presidente della provincia, spiega perché ha deciso di ricandidarsi: «La mia scelta nasce dalla volontà di continuare a lavorare per Zeddiani insieme a una squadra competente, motivata e profondamente legata al paese. Vogliamo mettere a disposizione la nostra esperienza, le nostre idee e il nostro impegno per affrontare le sfide future e creare nuove opportunità per il nostro paese».

Sono tanti i progetti da terminare, ma anche quelli da programmare e inaugurare: «Ho scelto di rinnovare il gruppo - spiega Pinna - proprio per avere idee e percezioni nuove. Lavoreremo sodo per rendere il paese sempre più decoroso e bello. Inoltre, dobbiamo studiare insieme per capire come attirare i turisti anche a Zeddiani. Ci tengo molto a questo aspetto: siamo vicini al mare e ai paesi dove i turisti alloggiano. Perché non possiamo essere attrattivi e vivere anche noi di turismo? Cercheremo anche di capire come ristrutturare le case vecchie e abbandonate, che possono essere utili sia ai cittadini che alla ricettività».

Il gruppo è composto dai candidati consiglieri Efisio Maria Carta, Cristina Antonia Dessì, Giuliano La Rosa, Anna Ligia, Matteo Lotta, Claudia Manca, Valeria Puddu, Pier Paolo Sanna, Milena Scalas, Alessandro Serra, Rosalia Vacca e Francesca Zirulia. «La nostra lista unisce esperienza amministrativa e nuove energie - conclude Pinna - con l'obiettivo di proseguire il lavoro svolto negli anni e portare avanti nuove proposte e progetti per il futuro del paese».

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