Un congresso straordinario del Psd’Az già entro l’anno. L’ha annunciato il segretario del partito Christian Solinas a margine dell’assemblea alla Fiera di Cagliari convocata per rilanciare l’azione politica dopo le recenti difficoltà. Su tutte, le posizioni critiche nei confronti della segreteria dell’ex governatore e che domani troveranno sfogo a Orgosolo all’iniziativa Atobiu (l’incontro) sardista, con il presidente del partito Antonio Moro, mentre farà da padrone di casa il sindaco Pasquale Mereu.

Perché un congresso straordinario? «Abbiamo riscoperto un patrimonio di elaborazioni in termini programmatici e intellettuali molto importanti», spiega Solinas, «l’esigenza di un radicamento territoriale è forte, la voglia di ripartire con un congresso straordinario che determini nuova linea politica e legittimi finalmente organi in grado di presentarsi in tutta la Sardegna per fare proselitismo».

L’assemblea di oggi a Cagliari è stata fissata dopo che gli organizzatori di Atobiu avevano scelto la data del 24 a Orgosolo. «Noi ci siamo», aggiunge Solinas, «il Psd’Az non celebra solo i propri compleanni ma è un soggetto attivo nella vita politica sarda, che in questo momento sta portando avanti un lavoro di rigenerazione interna ed esterna e vuole riconciliarsi innanzitutto con i sardi. I rapporti con gli altri partiti verranno in un secondo momento».

E sull’evento di domani a Orgosolo, e alle critiche cosa risponde? «Oggi qui c’è il partito sardo. La risposta non è tanto quella del segretario quanto quella delle tante sezioni e persone che vogliono costruire e fare. Per chi ha la buona volontà di costruire con noi un percorso politico di rigenerazione, le porte sono aperte».

Infine un passaggio sulle alleanze in vista delle prossime regionali: «Già dal congresso di Arborea del 2024 il partito ha ribadito una linea secolare. Si fanno accordi programmatici che abbiano al centro punti di interesse per la Sardegna. In questo momento siamo interessati a sviluppare questo patrimonio programmatico per poi confrontarci con tutte le forze politiche e le coalizioni che vorranno mettere in campo impegni concreti per la realizzazione di punti importanti del nostro programma».

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