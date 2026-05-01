«La Variazione di Bilancio è pronta nella sua stesura definitiva e mi auguro ora che sia approvata in Consiglio Regionale entro maggio». Così il vice presidente della Giunta, e assessore al Bilancio, Giuseppe Meloni precisa il tracciato del disegno di legge varato dall'esecutivo nella riunione del 24 aprile scorso.

Una precisazione ritenuta doverosa dopo le ultime polemiche sui ritardi, alimentate dall'opposizione. «Dopo la pubblicazione e il parere dei revisori - spiega ancora Meloni - il provvedimento sarà nella disponibilità delle Commissioni consiliari».

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La manovrina da 750 milioni è ritenuta il primo vero provvedimento finanziario politico della legislatura con una massa manovrabile ingente, grazie anche allo stanziamento delle risorse della vertenza entrate. Si parla di 350 milioni a disposizione dei consiglieri per contribuire a misure strutturali e di prospettiva. Ma si dovrà anche fronteggiare le emergenze. Vecchie e nuove, come come caro-carburanti, energia, sanità.

Esiste il rischio di un ''effetto-erosione'' sui fondi a disposizione che imporrà di fatto un giusto peso su ogni stanziamento. E fuori dal palazzo, l'affondo della Lega che, davanti alle emergenze, ''censura'' i 30 milioni blindati per l'operazione di privatizzazione degli aeroporti.

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