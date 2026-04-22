Sala capiente rispetto al numero delle persone presenti all’incontro indetto da La Maddalena Civica 2026, un consistente pacchetto di idee programmatiche già fissate su uno stampato patinato e a colori, e una ricerca tuttora aperta (fino alla fine del mese) di persone disposte a mettersi in gioco per dare concretezza, in caso di vittoria elettorale, al programma: questo è quanto emerso dall’assemblea svoltasi nella sala conferenze delle Nereidi.

Nel corso dell’incontro, il leader del gruppo, Marco Cuccu, ha illustrato le linee programmatiche elaborate nelle scorse settimane, ancora aperte al contributo di chi voglia apportare ulteriori proposte. Durante il dibattito è emerso anche un diverso atteggiamento all’interno del gruppo nei confronti dell’amministrazione comunale. Molto critico Giovanni Manconi, rappresentante del gruppo nell’attuale consiglio comunale in scadenza; più morbida, invece, la posizione del leader Cuccu, che nei confronti dell’amministrazione Lai appare orientato a un atteggiamento più dialogante e, in prospettiva, collaborativo.

Resta da verificare, nei prossimi giorni, se arriveranno adesioni sufficienti per la presentazione della lista e, in tal caso, si procederà all’individuazione del candidato sindaco. In caso contrario, alla luce delle dichiarazioni rese da Marco Cuccu, potrebbe aprirsi un dialogo con Fabio Lai, attuale sindaco, che tuttavia non ha ancora ufficializzato la propria ricandidatura, sebbene tutto lasci intendere che ciò avverrà a breve.

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