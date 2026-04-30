Volano gli stracci in Uniti per Todde: Cocco contro Motzo sui socialBotta e risposta tra l’ex assessora e il suo successore: al centro una delibera e la paternità del provvedimento
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In maggioranza volano gli stracci. Protagonisti di un durissimo scontro sui social sono Mariaelena Motzo, ex assessora agli Affari generali, e l’attuale (e consigliere di Uniti con Todde) Sebastian Cocco, che ha preso il suo posto il 13 marzo scorso. Il litigio è legato a una delibera approvata di recente. «Per onestà intellettuale e correttezza dovresti dire che non è una tua proposta. L’hai trovata pronta come tante altre attività avviate», scrive Motzo.
Cocco non reagisce bene: «La delibera è stata in più parti rivisitata per poter essere approvata. La versione che avevo trovato era, non a caso, parcheggiata da dicembre». Ma ciò che l’attuale assessore non accetta è che Motzo parli di onestà intellettuale e correttezza: «Deciderò di consumare gli ultimi scampoli di umana compassione nei confronti di chi, non essendo ben presente a se stessa, continua a confondere la difesa del proprio ego con quella della propria dignità, scivolando rovinosamente nel ridicolo. Come ora. Anche se non bisognerebbe mai fare del bene se non si è preparati all’ingratitudine».
All’invio della legislatura Motzo era stata nominata assessora proprio su indicazione di Uniti per Todde. Ma i suoi rapporti con l’allora capogruppo Cocco si sono via via deteriorati. Fino allo strappo che ha portato la presidente Todde a revocare il mandato a Motzo e a scegliere Cocco come successore.