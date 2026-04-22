Pronta la “manovrina” da 750 milioni, venerdì il via libera in Giunta. In Consiglio le prime polemicheAnnunciate importanti misure sulla sanità e risorse per affrontare interventi emergenziali in particolare dopo il caro energia
Atteso entro la settimana, probabilmente venerdì, il via libera in Giunta alla Variazione di Bilancio da 750 milioni.
A confermarlo l'assessore e vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni. Annunciate, nella Manovrina di primavera, importanti misure sulla sanità e anche una disponibilità economica, stimata in diverse decine di milioni, affinché il Consiglio Regionale possa valutare ai primi di maggio interventi strutturali ma anche emergenziali per fronteggiare le recenti criticità, in particolare il caro energia.
Annunciata dopo la Finanziaria licenziata a fine gennaio, la manovrina, con l'impegno delle risorse della vertenza entrate, è di certo la più importante legge finanziaria della legislatura per massa manovrabile.
Ma non mancano le prime polemiche: sarà davvero un provvedimento politico e strutturale o soprattutto emergenziale?