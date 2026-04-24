Manovrina da 750 milioni, via libera in GiuntaIl disegno di legge approvato dall’esecutivo Todde: in Consiglio regionale attese le modifiche per far fronte a caro carburanti e crisi della sanità
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Arriva il primo via libera alla variazione di bilancio da 750 milioni di euro per tre anni destinati in parte alla sanità, ma anche a misure contro lo spopolamento e per l’attrazione di investimenti nell’Isola.
La Giunta ha approvato il disegno di legge al termine di una seduta molto lunga.
Ora il testo sarà trasmesso in commissione Bilancio del Consiglio regionale. Proprio in questa seconda fase, se non direttamente in Aula, sarà preparata una serie di emendamenti per far fronte al caro carburanti ma anche alle criticità più urgenti del sistema sanitario messe in evidenza ieri dal Pd (che ha chiesto uno stanziamento di 100 milioni per affrontarle).
I 750 milioni, va ricordato, sono risorse che la Regione può utilizzare grazie all’esito positivo della vertenza entrate con lo Stato.