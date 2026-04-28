Sassari, scricchiolii in maggioranza: Bazzoni lascia il PdIl 60enne, al quarto mandato da consigliere comunale, passa al gruppo misto
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Piccola scossa nel consiglio comunale di Sassari. Il consigliere Pierpaolo Bazzoni lascia il Pd e passa nel gruppo misto di maggioranza.
La decisione, protocollata nei giorni scorsi, verrà ufficializzata, e spiegata, nella seduta consiliare di domani a Palazzo Ducale.
Al momento emergono generiche “incomprensioni” con il partito democratico, il più rappresentato in Aula e in giunta, formazione politica a cui Bazzoni aderisce fin dal 2007 dopo un passato nella Margherita.
Il 60enne, amministrativo nell’Istituto Zooprofilattico, è al quarto mandato da consigliere comunale dopo le esperienze coi sindaci Gianfranco Ganau, Nicola Sanna e ora Giuseppe Mascia e ha portato negli anni una considerevole e costante quantità di voti alla causa dem.