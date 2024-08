«L’autonomia differenziata mina la nostra specialità, ci danneggia e rappresenta una minaccia per il principio fondamentale di uguaglianza di tutti i cittadini».

Così Alessandra Todde su Facebook motiva la decisione della Giunta che oggi ha formalizzato il ricorso alla Consulta contro la legge Calderoli.

«Sono orgogliosa – continua – che la Sardegna sia capofila in questa battaglia, in difesa di chi ha meno e contro la volontà di questo governo di aumentare la disparità tra i territori. Non possiamo tollerare una legge che favorisce le Regioni più ricche. Stiamo lottando per garantire che ogni sardo e ogni cittadino italiano siano trattati con la stessa dignità e possano avere le stesse opportunità, ed è nostro dovere opporci a scelte politiche che indeboliscono il nostro Paese, vorrebbero silenziare le Regioni più povere e metterci gli uni contro gli altri».

La governatrice sarda, parlando con i giornalisti, entra più nel merito di quelle che a suo avviso sono le falle del provvedimento.

«Le Regioni del nord sono state infrastrutturate negli ultimi decenni con i soldi di tutti i cittadini italiani. Sono diventate Regioni ricche, sono diventate Regioni trainanti con l'aiuto di tutti, con i soldi dello Stato. Pensare adesso semplicemente di basarsi sulla spesa storica e quindi di consentire a queste Regioni che hanno avuto di più di spendere di più anche sulla base di quello che possono trattenere è una cosa ingiusta», spiega.

Altro punto fondamentale, secondo Todde, il fatto che non siano stati definiti i servizi essenziali: «Questo è un tradimento, era fondamentale definire quelli che erano i livelli essenziali di assistenza (Lea) rispetto alla legge di autonomia differenziata. Invece si è voluto correre per mettere delle bandierine, indipendentemente dal fatto di poter definire correttamente i Lea, dal fatto di capire cos’è il fondo di perequazione e con quali soldi le eventuali distanze verranno colmate».

La legge in sostanza, sancisce «solo il fatto che le Regioni del nord saranno diverse da quelle a statuto speciale e da quelle del sud, perché potranno procedere semplicemente per conto loro».

Infine, un esempio pratico: «Pensate alla trattativa con l’Europa, che non è una competenza che comporta la definizione di Lea. Voi pensate che una Regione che può avere forza come la Lombardia o il Veneto possano trattare in Europa come la Calabria o la Sardegna? Ecco, questo non aiuta la coesione e la sussidiarietà del nostro Paese, quindi anche per questo l’autonomia differenziata va combattuta».

