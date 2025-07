La Giunta ha approvato l’assestamento di Bilancio da circa ottocento milioni di euro. La massa manovrabile è di trecento milioni. Al netto dei disavanzi delle aziende sanitarie degli anni pregressi, di qualche debito fuori bilancio e di passività pregresse, «abbiamo potuto pensare alle emergenze», ha spiegato l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, «per la dermatite bovina sono stanziati nove milioni, ci sono anche interventi importanti sullo scorrimento delle graduatorie, cinquanta milioni di euro per la viabilità provinciale, per il diritto allo studio (17 milioni)». Ora la palla passa alle commissioni e poi all’Aula per approvare la variazione in tempi rapidi prima della pausa estiva.

Il vertice sulle elezioni provinciali

Prima della seduta di Giunta si è tenuto il vertice di maggioranza sulle prossime elezioni provinciali. Nessun rinvio. «Devo attenermi alla legge del Consiglio, entro fine luglio comincerà il percorso per le elezioni di secondo livello per le Province», ha detto a fine tavolo la presidente della Regione Alessandra Todde. Elezioni che si terranno a settembre.

