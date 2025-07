Inizia oggi la corsa contro il tempo per licenziare prima della pausa di Ferragosto l’assestamento di bilancio da 800 milioni di euro. All’ordine del giorno della Giunta che si riunirà dopo i lavori dell’Aula, intorno alle 14, c’è la variazione che avrà una massa manovrabile di 300 milioni circa.

Spiega l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni: «È stato importante approvare il rendiconto entro il 30 aprile, così è arrivata la parifica della Corte dei Conti l’11 luglio, e oggi, primo giorno utile in cui possiamo utilizzare l’avanzo di amministrazione, andiamo in Giunta per approvare la variazione in assestamento che poi andrà in commissione e ancora in Aula dopo aver passato il vaglio dei revisori dei conti». Insomma, «sarà una corsa contro il tempo per un via libera prima della pausa estiva, per poi poterci concentrare sulla Finanziaria 2026-2028».

La manovra ammonta a 800 milioni, comprensivi dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente e qualche risorsa in termini di maggiori entrate. Ovviamente, «per legge è previsto lo stanziamento di risorse per debiti fuori bilancio, poi potremmo utilizzare l’avanzo libero per tutte le emergenze sopravvenute nel 2025».

La manovra sarà anche uno dei punti all’odg del vertice di maggioranza convocato per oggi dalla presidente Alessandra Todde per discutere del possibile rinvio delle elezioni provinciali di secondo livello (che la governatrice è tenuta a fissare entro luglio per il mese di settembre), e che dovrebbe tenersi intorno alle 12.30.

