Polemica per le parole del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin che dopo un convegno alla Camera ha definito «stronzetta» una giornalista di Staffetta Quotidiana, Vanessa Ricciardi, che gli aveva posto alcune domande sul tema dell’energia.

L’episodio è avvenuto al termine della presentazione di uno studio di Confindustria e Enea sul nucleare, alla Camera, nell'Aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio.

A caldo, riferisce Ansa, il ministro ha poi cercato di smorzare i toni e di evitare l'incombente polemica affermando come l'appellativo voleva essere in realtà «un complimento».

La reazione della cronista è stata invece stizzita, con la richiesta di un linguaggio appropriato nei rapporti con la stampa.

Immediate reazioni di condanna delle parole del ministro da parte di alcuni esponenti del mondo politico, seguite da un comunicato ufficiale in cui Pichetto fa ammenda.

«Desidero esprimere le mie scuse alla giornalista Vanessa Ricciardi per le parole da me pronunciate al termine di un confronto con la stampa - scrive il ministro - Ho utilizzato un'espressione inappropriata, detta in un tono che voleva essere scherzoso ma che, comprensibilmente, è stata percepita come offensiva. Me ne rammarico profondamente: non rispecchia il mio modo di essere né il rispetto che ho verso tutte le donne e gli uomini dell'informazione, con cui mi confronto positivamente ogni giorno».

