Consiglio regionale, stallo sulla presidenza della commissione speciale sull’EnergiaFavorito Stefano Tunis (Sardegna 20Venti) ma l’accordo è tutt’altro che a portata di mano. Intanto Pratobello all’ordine del giorno dei parlamentini la prossima settimana
La commissione speciale sull’energia al centro di una riunione dei capigruppo di maggioranza, convocata dal presidente dell’Assemblea Piero Comandini, si è appena conclusa.
Secondo quanto emerge, sarebbe tutt’altro che a portata di mano l’intesa sulla presidenza da attribuire al centrodestra (parte favorito il consigliere di Sardegna 20Venti Stefano Tunis) come da accordi presi l’estate scorsa.
A frenare non è solo il M5S ma anche AVS, uniti con Alessandra Todde. Uno stallo che mette in forse la convocazione stessa della commissione.
Sembra ormai deciso, invece, che le commissioni quarta e quinta inizieranno l’esame della Pratobello 24 già dalla settimana prossima. Probabilmente mercoledì o giovedì.