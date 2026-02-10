La commissione speciale sull’energia al centro di una riunione dei capigruppo di maggioranza, convocata dal presidente dell’Assemblea Piero Comandini, si è appena conclusa.

Secondo quanto emerge, sarebbe tutt’altro che a portata di mano l’intesa sulla presidenza da attribuire al centrodestra (parte favorito il consigliere di Sardegna 20Venti Stefano Tunis) come da accordi presi l’estate scorsa.

Video di Stefano Fioretti

A frenare non è solo il M5S ma anche AVS, uniti con Alessandra Todde. Uno stallo che mette in forse la convocazione stessa della commissione.

Sembra ormai deciso, invece, che le commissioni quarta e quinta inizieranno l’esame della Pratobello 24 già dalla settimana prossima. Probabilmente mercoledì o giovedì.

