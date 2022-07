Tra due giorni Mario Draghi farà il suo discorso alle Camere e da lì in poi si deciderà il futuro del suo governo. A Palazzo Chigi la convinzione per ora è che le condizioni per proseguire non ci siano. Forza Italia e Lega hanno già chiarito che non intendono continuare l’esperienza con i Cinque Stelle.

Ma gli appelli per andare avanti invece si moltiplicano e arrivano dalla politica e dalla società civile, con le voci di numerosi sindaci, e anche dai partner internazionali.

Draghi, ha fatto sapere il suo staff, è rimasto colpito dagli attestati di stima e dalle richieste di rimanere al suo posto. Dalle cancellerie europee gli avrebbe telefonato, ad esempio, il premier olandese Mark Rutte. Ieri, per qualche ora, ha “staccato la spina” e con la famiglia si è allontanato da Roma per andare al mare, limitandosi ad osservare lo scenario e l’evoluzione della situazione di ora in ora. Oggi, intanto, sarà in Algeria per il vertice che segna il rilancio della cooperazione tra i due Paesi. Molti gli impegni istituzionali - dagli accordi da siglare con il presidente Tebboune e con i molti ministri al seguito - all'inaugurazione del business forum. Poi il rientro a Roma, e il via ai lavori per preparare il suo discorso in Parlamento.

"Questa settimana sarà cruciale e non solo per l'Italia. Un vuoto politico a Roma sarebbe l'ennesima distrazione per l'Occidente", che invece ha bisogno di un "partner affidabile e temprato dalla crisi come l'ex presidente della Bce", scrive intanto il Financial Times.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata