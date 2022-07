Incontro fra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in Sardegna.

Il segretario della Lega è arrivato a Porto Rotondo per incontrare il leader di Forza Italia a Villa Certosa.

Un faccia a faccia per fare il punto sulla crisi di governo e sulla linea del centrodestra in vista di mercoledì, quando Mario Draghi si presenterà il Parlamento dopo che il Sergio Mattarella ha respinto – di fatto “congelandole” – le dimissioni del presidente del Consiglio, presentate dopo lo “strappo” del M5S sul Dl Aiuti.

"Faremo quello che serve all'Italia e non siamo disposti a partecipare al teatrino di questi giorni in cui le marionette Conte e Di Maio dicono una cosa la mattina e una la sera", ha detto Salvini dal Lago di Como, prima della partenza. "Noi – ha aggiunto - siamo stati leali al governo Draghi per un anno e mezzo, ma io sono leale con i partiti che sono leali con me", ha aggiunto.

In un precedente colloquio telefonico con Berlusconi tra i due c’è stata “piena sintonia” sulle modalità di azione rispetto alla crisi di governo.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata