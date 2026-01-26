È la settimana della Finanziaria, in Consiglio Regionale. Atteso entro venerdì il via libera alla Manovra da oltre 11 miliardi e mezzo di euro, ma decisiva sarà l'istituzione di un fondo per i danni del ciclone Harry, già sollecitato in aula dalle opposizioni per dare subito un segnale concreto alle popolazioni colpite.

La maggioranza avrebbe preferito attendere l'approvazione della Manovra e avere una stima più dettagliata dei danni per poi stanziare risorse, attraverso una legge ad hoc o con la Variazione di Bilancio, annunciata in primavera. Intanto però, è stato predisposto un ordine del giorno, firmato dai capigruppo del Campo Largo con l'impegno a istituire il ''Fondo Harry'' e dalla coalizione di Governo è stato garantito un primo intervento finanziario di 5 milioni. Adesso la parola passa all'aula per valutare la tenuta di un'intesa.

La Finanziaria regionale ''tiene'' l'intesa trasversale sull'aumento di 100 milioni del Fondo Unico per gli Enti Locali. L'intervento è stato già considerato il punto qualificante di una Manovra da oltre 11 miliardi e mezzo ma di spesa obbligata e quindi ritenuta più tecnica. La condivisione raggiunta attende ora un ulteriore passaggio in aula, legato all'estensione dell'incremento per l'intero triennio della programmazione.

