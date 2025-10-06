Regionali Calabria, Occhiuto fa il bis: il centrodestra esultaIl governatore uscente stacca Pasquale Tridico di circa 20 punti. Giorgia Meloni: «Riconosciuto il buongoverno». Alle urne solo il 43%
Regionali Calabria: il governatore ricandidato per il centrodestra, Roberto Occhiuto stacca di circa 20 punti l'avversario del centrosinistra Pasquale Tridico e il centrodestra, a spoglio ancora in corso, esulta per la rielezione.
«Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione», ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. Aggiungendo: «Un risultato importante a riconoscimento dell'azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini. Congratulazioni a Roberto, al quale auguro buon lavoro».
Bassa l’affluenza: si è recato infatti alle urne solo il 43% degli aventi diritto.
