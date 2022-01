Dopo la “fumata nera” del primo giorno di votazioni, conclusosi con un vero e proprio trionfo di schede bianche, proseguono anche oggi le votazioni alla Camera per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Si ricomincia alle 15.

La cronaca della seconda giornata:

Ore 13.27 – Europa Verde e Sinistra Italiana: “Votiamo Manconi” – I parlamentari di Europa Verde e Sinistra italiana voteranno come Presidente della Repubblica l’ex senatore sassarese Luigi Manconi. “Manconi – si legge in una nota – è persona che ha servito le istituzioni e ha fatto della politica un luogo dove dare la voce agli ultimi, promuovendo la mobilitazione intorno alla drammatica vicenda di Giulio Regeni di cui oggi ricorre l'anniversario della scomparsa. Manconi è un'ecologista, un garantista, profondo conoscitore della nostra Costituzione e forte difensore dello Stato di diritto ed è il politico che si è battuto per combattere i casi di malagiustizia, come quello di Federico Aldrovandi e Stefano Cucchi. La sua candidatura è per noi anche una risposta a quanto di grave sta accadendo inquietante queste ore”.

***

Ore 12.15 – Letta: “La destra non provi a dividere il Paese” – Il segretario del Pd Enrico Letta chiede al centrodestra a evitare "di dividere il parlamento", trovando "un accordo" e "una larga condivisione su un nome super partes, una donna o un uomo, di cui necessita il Paese". "Non ci deve essere un vincitore, ma abbiamo bisogno di mostrare unità".

***

Ore 11.30 – Letta e Renzi: “No a Frattini” – No a un profilo come quello di Franco Frattini per la presidenza della Repubblica: su questa linea ci sarebbe una sponda tra Matteo Renzi ed Enrico Letta. Lo si apprende da fonti di Italia Viva e viene confermato da fonti del Nazareno. L'opinione condivisa - come testimoniano le dichiarazioni di queste ore di Pd e Iv - è che in una fase delicata per la crisi Ucraina serva un profilo di presidente della Repubblica "europeista e atlantista".

***

Ore 11 – Rosa di nomi per il centrodestra – Il centrodestra in vista della seconda votazione è pronto a stilare una “rosa di nomi”. Lo si apprende da fonti parlamentari. Nell’elenco potrebbe esserci anche quello dell’ex ministro degli Esteri del Governo Berlusconi Paolo Frattini.

***

Ore 10.30 – “Nessuna trattativa Salvini-Draghi” – “Non è in corso alcuna trattativa tra il Senatore Matteo Salvini e il Presidente del Consiglio Mario Draghi a proposito di un presunto rimpasto. È infondato e irrispettoso per il senatore Salvini e per il Presidente Draghi immaginare che in questa fase - anziché discutere di temi reali”. La smentita arriva da fonti della Lega, dopo le voci di “negoziati” tra il segretario del Carroccio e il premier, collegati all’elezione del nuovo Capo dello Stato.

***

Ore 10 – Riunione della Lega – In corso a Montecitorio la

riunione tra il segretario Matteo Salvini, i senatori e i delegati regionali della Lega (tra cui Michele Pais, presidente del Consiglio regionale della Sardegna). Dopo ci sarà l'incontro con i deputati.

***

Ore 9.34 – Casini esce allo scoperto – Pier Ferdinando Casini, uno tra i candidati alla presidenza della Repubblica più citati in questi giorni, esce dal riserbo dell'ultimo periodo con un post su Instagram: "La passione politica è la mia vita!!", esclama l'ex presidente della Camera a commento di una sua foto quando, giovanissimo, guidava i giovani Democratici Cristiani.

***

Ore 9 – Renzi: “Salvini ha l’asso in mano” – "Quello che ha l'asso in mano per chiudere questa partita si chiama Matteo Salvini, deve solo scegliere quando calarlo". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi. Secondo Renzi il leader della Lega "Ha quattro ipotesi: insistere su un nome di centrodestra, cercare un grande accordo con tutti su un nome fuori dal giro; fare un accordo con Conte; infine, puntare sull‘usato sicuro’".

***

Il riassunto della prima giornata di voto:

Nel primo round i due terzi (672) delle schede votate dai 976 (su 1008 aventi diritto) grandi elettori (senatori, deputati e rappresentanti delle regioni) sono stati lasciati senza nome, mentre 49 sono state annullate.

36 voti li ha incassati Paolo Maddalena, candidato del Movimento 5 Stelle, mentre il capo dello Stato uscente Sergio Mattarella ha ottenuto 16 preferenze.

Ma – nonostante qualche nome abbozzato qua e là tra il serio e faceto (qualcuno ha persino scritto Amadeus o Alberto Angela) – è prevalsa la linea attendista.

Nel corso della prima votazione, infatti, i leader dei partiti si incontrati e hanno inviato messaggi, ad alleati e avversari.

Il dato principale da registrare è “l’apertura a dialogo” tra Pd e Lega, dopo un faccia a faccia tra i segretari Enrico Letta e Matteo Salvini. Dialogo che trova disponibile anche il presidente del M5S Giuseppe Conte.

Come questa apertura al confronto si tradurrà in nomi concreti resta da vedere (si parla del solito Mario Draghi, ma Salvini è restìo).

Dal canto proprio, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ieri ha lanciato la sua proposta: Carlo Nordio, ex magistrato già titolare delle inchieste sul Mose di Venezia e sulle Cooperative rosse.

Si riparte oggi alle 15.

La Sardegna, oltre a deputati e senatori, è rappresentata dal governatore Christian Solinas, dal presidente del consiglio regionale Michele Pais e dal capogruppo Pd Gianfranco Ganau.

"Avverto per intero – ha detto proprio il governatore nel corso della prima giornata – la responsabilità di rappresentare il popolo sardo nel tempio della democrazia”, fiducioso che l’aula riesca infine a eleggere “un garante che sappia tenere in sicurezza le istituzioni dinanzi alla tante sfide che attendono il Paese”.

***

