«Avevamo un impegno e ci teniamo a rispettarlo fino in fondo, puntando sulla candidatura a sindaco di Ivan Cermelli». Così Gian Mario Sircana, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia ribadisce che da oggi, 28 marzo, è cominciata la campagna elettorale del centrodestra in vista delle comunali a Porto Torres, in programma il 7 e 8 giugno. Dalla Lega, Fratelli d’Italia, Udc e Riformatori il sostegno all’attuale capogruppo leghista Cermelli, l’avvocato di 55 anni che ha deciso di scendere in campo per le prossime amministrative. Resta il nodo di Forza Italia: «Non volgiamo imposizioni dall’alto – ha detto Marco Francesconi, - pertanto valuteremo nei prossimi incontri previsti la prossima settimana». Nel centrosinistra, a sostegno del sindaco uscente Massimo Mulas, cinque liste con il Partito democratico, Orizzonte Comune, Progetto Turritano, Alleanza Verdi e Sinistra, Progressisti, Psi, +Europa, M5s e Porto Torres Avanti. Il quarto schieramento è guidato dalla candidata Loredana De Marco, un progetto civico degli attivisti turritani formato dalla lista “Porto Torres c’è” che trova pieno sostegno politico di Sinistra Futura e Sardegna Chiama Sardegna.

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