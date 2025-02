Giovanni Mascia, è il nuovo segretario provinciale di Forza Italia.

L'ex commissario del Partito sardo d'azione, confluito tra gli azzurri lo scorso settembre, è stato eletto per acclamazione nella prima tappa della stagione congressuale forzista.

In una sala gremita, alla presenza dei referenti di tutti i partiti che compongono la coalizione di centrodestra, una folta rappresentanza di tesserati del partito ha espresso piena fiducia per il candidato di Ardauli che ha assicurato il massimo impegno «a radicare ulteriormente il simbolo di Forza Italia nel territorio, promuovendo riunioni di coordinamento in tutta la provincia».

Con Mascia sono stati eletti i dodici membri della segreteria provinciale: Andrea Loche, Luca Faedda, Massimo Blandino, Paolo Angioi, Giovanni Oppo, Mauro Cadeddu, Rossana Fozzi, Alessandro Carta, Barbara Alzu, Davide Sollai, Laura Masala e Tiziana Meloni.

Nel suo intervento, il segretario regionale Pietro Pittalis ha ringraziato per il lavoro svolto l'uscente Gigi Mureddu e confermato piena fiducia alla Giunta di Massimiliano Sanna per il lavoro finora svolto, anche grazie al contributo dell'assessore azzurro Luca Faedda che, nonostante le frizioni all'interno del gruppo consiliare, resta saldamente al suo posto. «La questione - ha chiarito Mascia - al momento non è in cima alla nostra agenda».

