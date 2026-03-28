Oristano, Carmen Murru lascia l’Udc e riparte da Futuro NazionaleStrappo dell’ex assessora, che aderisce al partito di Vannacci
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Strappo ormai consumato, nuova casa politica per Carmen Murru, ex assessora ai Servizi sociali del Comune di Oristano, che entra nel Comitato costituente Oristano 51 del partito Futuro Nazionale. L’adesione è stata ufficializzata in un comunicato firmato dal referente Roberto Zedda, che parla di «un passaggio di rilievo nel percorso di crescita del nostro progetto politico» e di un contributo capace di rafforzare la presenza del movimento sul territorio.
La rottura con l’Unione di Centro era nell’aria da tempo. I rapporti si erano incrinati dopo la ricomposizione della Giunta guidata dal sindaco Massimiliano Sanna: Murru non era stata riconfermata e aveva contestato al partito la mancanza di una presa di posizione a sua difesa. A pesare anche il richiamo pubblico ricevuto per la partecipazione ad un evento politico accanto all'europarlamentare Roberto Vannacci.
Nel comunicato, l’ex assessora rivendica la scelta: «Questa non è per me una scelta qualsiasi, ma un passaggio importante, fatto con convinzione e con il cuore. Ho deciso di aderire al Partito “Futuro Nazionale” perché credo nella necessità di costruire un progetto politico serio, concreto e capace di dare risposte reali al nostro territorio» .
E rilancia: «Oggi più che mai sento il dovere di rimettermi in gioco» . «Per me si apre oggi una nuova fase. Non è solo un passaggio politico, ma l’inizio di un impegno ancora più forte. Futuro Nazionale punta ora a consolidare la propria presenza in città e nella provincia, con l’obiettivo dichiarato di «restituire centralità alla città di Oristano»