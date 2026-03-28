Strappo ormai consumato, nuova casa politica per Carmen Murru, ex assessora ai Servizi sociali del Comune di Oristano, che entra nel Comitato costituente Oristano 51 del partito Futuro Nazionale. L’adesione è stata ufficializzata in un comunicato firmato dal referente Roberto Zedda, che parla di «un passaggio di rilievo nel percorso di crescita del nostro progetto politico» e di un contributo capace di rafforzare la presenza del movimento sul territorio.

La rottura con l’Unione di Centro era nell’aria da tempo. I rapporti si erano incrinati dopo la ricomposizione della Giunta guidata dal sindaco Massimiliano Sanna: Murru non era stata riconfermata e aveva contestato al partito la mancanza di una presa di posizione a sua difesa. A pesare anche il richiamo pubblico ricevuto per la partecipazione ad un evento politico accanto all'europarlamentare Roberto Vannacci.

Nel comunicato, l’ex assessora rivendica la scelta: «Questa non è per me una scelta qualsiasi, ma un passaggio importante, fatto con convinzione e con il cuore. Ho deciso di aderire al Partito “Futuro Nazionale” perché credo nella necessità di costruire un progetto politico serio, concreto e capace di dare risposte reali al nostro territorio» .

E rilancia: «Oggi più che mai sento il dovere di rimettermi in gioco» . «Per me si apre oggi una nuova fase. Non è solo un passaggio politico, ma l’inizio di un impegno ancora più forte. Futuro Nazionale punta ora a consolidare la propria presenza in città e nella provincia, con l’obiettivo dichiarato di «restituire centralità alla città di Oristano»

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