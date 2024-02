La Sardegna si prepara per andare alle urne per le elezioni regionali, mancano due settimane. E, in attesa anche delle Europee, i big arrivano nell’Isola.

Elly Schlein, segretaria del Pd, vede «grande entusiasmo» attorno ad Alessandra Todde. Per il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ci sono «progetti solidi» attorno a Truzzu. E il leader di Azione Carlo Calenda lancia Soru: «Il miglior candidato».

Oggi inoltre torna in Sardegna Matteo Salvini. Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture sarà ad Alghero per due giorni.

In serata sarà presente a un incontro pubblico all'ex mercato ortofrutticolo in largo San Francesco, domani presenterà il progetto di completamento della statale 291 "della Nurra" nella sala conferenze "Lo Quarter" della Fondazione Alghero.

E, sempre sul fronte del centrodestra, lo storico leader dell'Uds Mario Floris esprime apprezzamento per gli inviti a contribuire alla causa della coalizione arrivati dal candidato governatore Paolo Truzzu e dal coordinatore regionale di Forza Italia Ugo Cappellacci. E, aggiunge, «non è vero che i sardi non amino la politica, chiedono piuttosto di essere coinvolti nelle scelte e nelle decisioni, senza subire passivamente quanto le "elite" economiche e le multinazionali decidono per noi. La compattezza dei sardi è fondamentale per raggiungere gli obbiettivi che altrimenti il Governo nazionale non prenderebbe in considerazione».

Calenda invece prosegue il suo tour per sostenere la Coalizione guidata da Soru. Oggi tappe a Iglesias dove incontrerà i sindacati e una delegazione di operai di Eurallumina, Portovesme srl e Sider Alloys, poi al T-Hotel di Cagliari per presentare il suo libro "Il Patto. Oltre il trentennio perduto".

