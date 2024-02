«Sono qui per sostenere un candidato governatore di cui siamo molto convinti: Renato Soru», ha esordito Carlo Calenda, il leader di Azione, al suo arrivo a Nuoro intorno alle 18. Partenza da Sassari nel primo pomeriggio, poi sosta a Ottana, prima di raggiungere il capoluogo barbaricino per l’inaugurazione della nuova sede del partito, in via Trieste. Calenda ha poi aggiunto: «Soru, con la sua esperienza gestionale e amministrativa, è il miglior candidato per governare la Sardegna».

Carlo Calenda pondera le parole, sintetizza: «Renato Soru è la scelta migliore perché ha la capacità di far accadere le cose. Oggi vediamo una politica che ha i soldi ma non li spende, pensiamo al Pnrr o alla programmazione europea; poi, assistiamo a una politica che non fa le infrastrutture. Questo sapete perché succede? Perché molto spesso le persone che arrivano in politica non hanno alcuna esperienza gestionale».

Dunque, «Soru è il più preparato. Inoltre, da una parte abbiamo il sindaco di Cagliari che è considerato dai suoi cittadini tra i peggiori sindaci d’Italia; dall’altra, invece, c’è la candidata del Movimento 5 Stelle che è contro lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro, per l’assistenza. La Sardegna ha bisogno d’altro».

