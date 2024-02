«Con Renato Soru abbiamo parlato, spesso. Lui è convinto di poter vincere anche da solo. Penso che dopo queste settimane di campagna elettorale sia evidente, ed evidente anche dalle varie rilevazioni, che non sia così. E allora per arrivare terzo si rischia di fare un favore a questa destra». Così la segretaria del partito democratico, Elly Schlein, nella seconda giornata dalla sua tappa del “viaggio elettorale” a sostegno della candidata della coalizione del campo largo, Alessandra Todde.

Dopo Alghero, venerdì sera, la segreteria dem, ieri a mezza mattina, ha visitato a Ghilarza la casa museo di Antonio Gramsci, ancora in restauro. «Faticoso legare questa memoria, il suo peso, all’attualità della politica quotidiana», ha detto Elly Schlein al Tg di Videolina. «Ricorderete la frase di Gramsci “Odio gli indifferenti”. Viviamo in un tempo in cui moltissime persone hanno rinunciato a un diritto fondamentale, quello di votare, quello di partecipare e di contribuire così a scrivere il proprio futuro. Ed è per questo che uno dei nostri avversari in questa campagna elettorale è l’astensionismo».

Da Ghilarza a Oristano all'Hotel Mistral 2, dove Elly Schlein ha incontrato gli elettori insieme alla segreteria regionale e ai delegati provinciali e comunali del partito democratico.

