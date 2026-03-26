«Io sono il vostro male assoluto, sono una donna libera, porto i tacchi da 12 centimetri, ci tengo al mio fisico, amo vestirmi bene». Ecco il miglior ritratto di Daniela Santanchè fatto proprio da Daniela Santanchè. Chapeau. Era il febbraio del 2005 e durante una mozione di sfiducia alla Camera la ministra sfidò, sicura e senza esitazione, chi la voleva dimissionaria a causa dei suoi problemi giudiziari. Quel giorno la “pitonessa”, sferrò il suo personale attacco con il suo personalissimo stile.

Lo stile che l'ha definita da sempre personaggio. Quel giorno, quando Montecitorio respinge la mozione di sfiducia alla ministra del Turismo con 204 no e 136 sì, lei arriva con un tailleur rosso fragola e borsa griffata. Immancabile borsa griffata, così come immancabili sono i texani nelle sue mise estive con tanto di cappelli da cowboy e gioielli esorbitanti. Da sempre Daniela Santanchè rivendica la sua volontà di essere quella che è: «Sono l'emblema, lo rappresento plasticamente, tutto ciò che detestate. Voi non volete combattere la povertà volete combattere la ricchezza», disse rivolta ai banchi dell'opposizione con veemenza ricordato che lei «è quella del Twiga e Billionaire» di Porto Cervo. E chi potrebbe mai scindere la figura di Daniela Santanchè dai due mondanissimi e costosissimi locali o dalle nevi di Cortina da dove armata di doposci di pelliccia e colbacco postava ai suoi follower auguri e messaggi di buone feste natalizie.

Stessa scena rivista poche settimane fa in occasione delle Olimpiadi, quando si è fatta fotografare con doposci e maglione tirolese. La sua è una vita passata tra politica e jet set. Le cene, le feste, i posti iconici di una Italia ricca e frequentata esclusivamente da ricchi fanno da sfondo alla sua carriera, anzi alle sue carriere. Da imprenditrice e politica. Dopo la laurea in Scienze politiche all'università di Torino, nel 1983 Santanchè fonda la prima società di marketing a cui segue, sette anni più tardi, la Dani Comunicazione Srl, attività nel settore delle pubbliche relazioni e dell'organizzazione di eventi. Insieme all'amico di sempre Flavio Briatore apre il Billionaire in Costa Smeralda e poi sempre con Briatore, il Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta, in Versilia.

Nel 1995 Santanchè inizia la sua carriera politica nelle fila di Alleanza Nazionale accanto a Ignazio La Russa e diventa una figura centrale della destra italiana. Eletta ministra proprio i due locali, diventati negli anni “covi” di vip, divennero fonte di polemiche per l'opposizione che tuonò al “conflitto d'interesse”: per questo cedette le quote.

Mentre già era in cantiere una delle campagne pubblicitarie più discusse di sempre: "Welcome to meraviglia", lanciata nel 2023 per rafforzare il brand Italia nel mondo. Protagonista era la Venere di Botticelli nel ruolo di influencer. Una bufera. Attraversata come sempre con ostentata sicurezza. Più o meno come sta affrontando queste ore. E quelle che verranno. Che vedrebbero arrivare entro un paio di mesi la chiusura dell'inchiesta della Procura di Milano per bancarotta fraudolenta su tre società del gruppo del biofood Bioera-Ki Group a suo carico e di altri ex amministratori delle aziende, tra cui l'ex compagno della parlamentare, Canio Mazzaro.

Entro fine aprile, è atteso il deposito ai pm anche della relazione del curatore fallimentare di Ki Group Holding, la terza società fallita in ordine di tempo, per cui la liquidazione giudiziale è stata dichiarata il 5 giugno 2025. Anche in questa tranche, come nei casi dei fallimenti Ki Group e Bioera per i quali è già indagata, la senatrice di FdI rischia un'altra accusa di bancarotta. Santanchè è già a processo con altri a Milano per il presunto falso in bilancio su Visibilia, gruppo editoriale da lei fondato in passato. Mentre è congelata, in attesa di una decisione della Consulta su una questione di utilizzabilità di alcuni atti, l'udienza preliminare per la vicenda della presunta truffa aggravata all'Inps sulla cassa integrazione nel periodo Covid.

(Unioneonline)

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