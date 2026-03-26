Forza Italia, dimissioni per Gasparri: lascia il ruolo di capogruppo al SenatoAnche tra gli azzurri la resa dei conti dopo la sconfitta del referendum sulla giustizia
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In giornata, secondo quanto si apprende, Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato.
Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e all'ordine del giorno ci sarà la questione e la scelta del successore. In pole, la senatrice Stefania Craxi.
Anche in Forza Italia, dopo il referendum sulla giustizia cavalcato in memoria di Silvio Berlusconi, è aperta la resa dei conti.
La lettera
Le pressioni su Gasparri erano state esercitate con una lettera che era stata sottoscritta da 20 esponenti di spicco del partito – tra loro anche i ministri Paolo Zangrillo ed Elisabetta Casellati – in cui, in sintesi, si affermava che per l'unità del partito è opportuno sostituire il capogruppo a Palazzo Madama, ossia Maurizio Gasparri.
Gli erano state date 48 ore per gestire la exit strategy. Per prendere il suo posto la candidata più accreditata è Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e difesa.
- Notizia in aggiornamento –
(Unioneonline)