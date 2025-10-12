Einstein Telescope promosso dalla Giunta alla festa del Fatto Quotidiano, la Corte dei conti apre un procedimentoSotto la lente una spesa di 68mila euro autorizzata ad agosto: gli uffici hanno quindici giorni di tempo per trasmettere alla Procura generale tutti i documenti richiesti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una spesa di 68.235 euro autorizzata ad agosto per promuovere a settembre, alla Festa del Fatto Quotidiano, il progetto dell’Einstein telescope, con la candidatura della miniera di Sos Enattos: adesso la Corte dei Conti della Sardegna ha avviato un procedimento e chiesto alla Giunta Todde di chiarire la vicenda fornendo tutta una serie di documenti.
La Procura generale ipotizza «l’utilizzo indebito di risorse pubbliche». La festa del Fatto venne organizzata al Circo Massimo. Al ritorno dalle ferie di Ferragosto su quei 68mila euro si aprì anche uno scontro politico tra l’opposizione in Consiglio e il Movimento Cinque Stelle. Tra i documenti sollecitati dalla magistratura contabile alla Regione ci sono «gli atti con cui è stato deciso l’affidamento del predetto servizio di promozione», ma anche le carte «contabili attestanti le spese sostenute» nonché «le valutazioni preliminari sul possibile ritorno di visibilità istituzionale» e «un resoconto a posteriori».