Una spesa di 68.235 euro autorizzata ad agosto per promuovere a settembre, alla Festa del Fatto Quotidiano, il progetto dell’Einstein telescope, con la candidatura della miniera di Sos Enattos: adesso la Corte dei Conti della Sardegna ha avviato un procedimento e chiesto alla Giunta Todde di chiarire la vicenda fornendo tutta una serie di documenti.

La Procura generale ipotizza «l’utilizzo indebito di risorse pubbliche». La festa del Fatto venne organizzata al Circo Massimo. Al ritorno dalle ferie di Ferragosto su quei 68mila euro si aprì anche uno scontro politico tra l’opposizione in Consiglio e il Movimento Cinque Stelle. Tra i documenti sollecitati dalla magistratura contabile alla Regione ci sono «gli atti con cui è stato deciso l’affidamento del predetto servizio di promozione», ma anche le carte «contabili attestanti le spese sostenute» nonché «le valutazioni preliminari sul possibile ritorno di visibilità istituzionale» e «un resoconto a posteriori».

© Riproduzione riservata