Al via alle 11, nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, la consueta conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della stampa parlamentare. La premier deve affrontare le 40 domande dei giornalisti, focus sulla situazione internazionale senza tralasciare i temi interni.

LA DIRETTA

«L'Italia presenterà una propria strategia sull'Artico»

«Entro la fine di questo mese il Ministero degli Affari esteri presenterà una strategia italiana sull’Artico, stiamo facendo la nostra parte. Sicuramente l'Europa deve continuare a lavorare in ambito Nato per una maggiore presenza della Nato nell'area artica, è quello che c'è scritto nello statement dei principali leader europei, è quello che c'è scritto anche nei documenti della Nato».

Groenlandia: «Non credo a un intervento militare Usa, non converrebbe a nessuno»

«Io continuo a non credere nell'ipotesi che gli Stati Uniti attuino un'azione militare per assumere il controllo della Groenlandia, opzione che chiaramente non condividerei, l'ho già messo nero su bianco, ma che credo non converrebbe a nessuno, non converrebbe neanche agli Stati Uniti d'America. Bisogna anche dire che allo Stato l'ipotesi di un intervento per assumere il controllo della Groenlandia è stata esclusa da Marco Rubio».

«Penso che l'amministrazione Trump con i suoi metodi diciamo un po' assertivi, molto assertivi, stia soprattutto ponendo l'attenzione sulla importanza strategica della Groenlandia e in generale dell'area artica per i suoi interessi per la sua sicurezza. Si tratta di una zona, di un'area nella quale come si sa agiscono molti attori stranieri e io continuo a credere che il messaggio che gli USA vogliono dare è che non accetteranno ingerenze eccessive di altri attori stranieri in un'area così strategica per la loro sicurezza e per i loro interessi».

«Ci occupiamo di Trentini fino a quando non riabbraccerà la madre»

«Il governo italiano si occupa della vicenda Trentini quotidianamente da 400 giorni, e come sappiamo non è l'unico. Lo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare mobilitando tutti i canali, politici, diplomatici e di intelligence e non smetteremo fino a quando la signora Armanda non potrà riabbracciare suo figlio. È molto doloro non potere riuscire a dare risposte nei tempi che vorrei».

«Saluto con gioia la liberazione degli altri italiani, io sono fiduciosa, voglio dire che il segnale dato dalla presidente venezuelana è nel senso della pacificazione e lo cogliamo e penso anche che possa rappresentare un elemento molto importante nella relazione tra l'Italia e il Venezuela», aggiunge Meloni.

«La conferenza è oramai di inizio anno, abbiamo una tradizione nuova»

«Ringrazio il presidente dell'Ordine dei giornalisti Bartoli, il presidente Signore della Stampa parlamentare per avere organizzato questa conferenza stampa che oramai è diventata di inizio anno, abbiamo insieme dato vita a una tradizione nuova». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo quella che era la tradizionale conferenza stampa di fine anno.

