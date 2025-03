«Sono fiduciosa, sono convinta di ciò che ho fatto, sono una persona serena, centrata e soprattutto onesta. Le regole vanno giustamente rispettate e mi rimetto al giudizio del tribunale civile che avrà le sue posizioni».

Lo ha detto, a proposito della prima udienza sul caso decadenza in programma giovedì, la presidente della Regione Alessandra Todde a margine di un vertice di maggioranza sulla finanziaria.

«È stato importante il passaggio alla Corte dei Conti», ha aggiunto, «lo sottolineo perché ciò che è stato contestato era anche il rendiconto del Comitato che, come è stato visto dal passaggio della Corte dei Conti, ha fatto bene il suo lavoro e ha rendicontato per il partito. E quando si rendiconto per il partito, si può anche rendicontare per i candidati, e quindi anche per la candidata, e soprattutto non c’è la fattispecie della doppia rendicontazione».

