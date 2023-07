«Al di là delle responsabilità del figlio, che sta alla magistratura chiarire, è disgustoso sentire dalla seconda carica dello Stato parole che ancora una volta vogliono minare la credibilità delle donne che denunciano una violenza sessuale a seconda di quanto tempo ci mettono, o sull'eventuale assunzione di alcol o droghe, come se questo facesse presumere automaticamente il loro consenso».

È il commento della segretaria del Pd Elly Schlein alla nota diramata dal presidente del Senato Ignazio La Russa a proposito dell’accusa di violenza sessuale rivolta a suo figlio Leonardo da una ragazza.

La Russa senior, a proposito della vicenda, ha sottolineato che il racconto della giovane presenterebbe molti «dubbi e interrogativi», sia per il fatto che la denuncia è stata presentata 40 giorni dopo sia per il fatto che la presunta vittima ha ammesso di aver assunto cocaina.

Il caso è diventato anche politico, destando numerose reazioni. A cominciare da quella della leader dem, che aggiunge: «Il Presidente del Senato non può fare vittimizzazione secondaria. È per questo tipo di parole che tante donne non denunciano per paura di non essere credute. Inaccettabile da chi ha incarichi istituzionali la legittimazione del pregiudizio sessista».

(Unioneonline/l.f.)

